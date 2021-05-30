疫情持續升溫，苗栗縣政府繼續稽查可能再犯的高風險業者，防範業者暗中營業造成群聚感染，對於故意違法業者將從重處分。同時，疫情期間，縣府衛生局提醒民眾注意網路上有關防疫等議題的一頁式廣告，利用擷取知名醫師肖像來誤導民眾，切勿上當。

為應全國延長三級警戒，苗栗縣政府自5月14日起展開聯合稽查取締，針對可能再犯的高風險業者，由縣警局等單位編排勤務查察，至27日止，共稽查3319家次，如經查獲仍違法營業，將依中央流行疫情指揮中心規定，對業者、現場執業人員、消費及聚會者嚴格法辦，並依傳染病防治法，處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

為防堵八大行業暗中營業造成疫情破口，縣警局持續嚴查重罰違規業者外，縣府並針對違規業者有違反土地使用管制規定，經查獲直接依最重處罰30萬元，並勒令停止使用或恢復原狀。若未停止使用或恢復原狀，第2次查獲除了罰鍰外，並將予斷水斷電、封閉、強制拆除等處分，並移送地檢署偵辦。

同時，疫情期間，民眾大多數時間待在家滑手機觀看社群媒體、臉書或line，「一頁式廣告」不斷出現在視窗內，縣府衛生局提醒民眾，大多數「一頁式廣告」多為詐騙，甚至會擷取知名醫師肖像，置於網頁內大打是該醫師推薦，或是將有公信力機關的LOGO，置於其網頁，打著接受該機構監督的口號，來誤導消費者。

衛生局提醒民眾，在購買「一頁式廣告」上的產品時要非常注意，不要被廣告詞所迷惑，尤其是目前正值疫情高峰期，許多民眾求治若渴，所以一看見有關於防疫或與疫情有相關的廣告，都會非常注意，甚至循廣告匯款購買，常常發生被騙情事。

(中時 )