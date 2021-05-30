龜山清潔隊個案圖。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市環境清潔稽查大隊龜山區中隊原本已有3隊員、1家屬確診，30日公布，又新增3隊員、1家屬確診。桃園市長鄭文燦說明疫情時，未來清潔隊將採分線管理政策，包含資源回收車、垃圾車分流。

鄭文燦表示，龜山中隊有3隊部，該起群聚感染發生在新華亞隊部，總共6隊員、2家人確診，其餘採檢都是陰性。而居家隔離匡列新華亞隊部及支援該隊部總共91人。此外龜山群聚發生至今第3天，垃圾清運正常，至於廚餘、資源回收也採彈性處理。此外10名其他中隊支援的10車10司機10隊員也採專人專車方式，龜山也進行2次大消毒。

鄭文燦也說，目前環保局清潔大隊，200名左右消毒勤務同仁，優先納入疫苗施打對象，其他清潔隊員他會爭取下一波。

他也強調，清潔隊員不用打卡，改成責任制，且關閉隊部休息室，資收車、垃圾車，2分流異地處理。執勤前後都要消毒，而且全程戴口罩，如果民眾沒有戴丟垃圾就不收，並就地開罰。

(中時 )