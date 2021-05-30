台幣對美元匯率上周五（5/28）來到24年新高的27.767，美元指數在同一天並未見更為疲弱，反而脫離近2兩周以來的90以下區間，FXTM富拓美元指數也已接近2月低點，FXTM富拓首席中文分析師楊傲正指出，美元指數在此時突破水準，將可突破日線的下降趨勢，有希望進一步反彈。此一改變趨勢現象，對於包括台幣在內的非美貨幣前景，帶來一個新的訊號。

渣打財富管理亦指出，近期看美元的表現，要用「漲跌互見」形容，儘管有新聞指出美國總統拜登將提出6兆美元的預算案，但對美元似乎沒有什麼影響。在上周的國際匯市中，亞洲主要貨幣對美元匯率呈現走升，僅有日圓對1美元貶至109.82，周貶幅在0.31 ％左右。渣打團隊認為，是受到美債殖利率差擴大的影響，接下來如果美債殖利率沒有發生重大變化，可預期將持續橫盤整理。

富蘭克林證券投顧分析，美元指數近期將偏弱於90上下震盪，惟若市場情緒反轉，殖利率大幅彈升則可能推升美元朝半年線91價位靠攏。日圓的前景也不被看好，在疫情未有起色及經濟展望惡化下，日圓短線恐將偏弱朝110靠攏。

FXTM富拓美元指數 (USD_Index)在國際匯市的參考指標之一，楊傲正指出，該指數包括歐元、英鎊、日圓、紐元、澳元、加元六大主要貨幣的影響，各貨幣兌比重均等，更能反映美元在市場上的表現，不同於市場上的美元指數 (DXY) 因歐元的占比達到56％以上，導致美元指數對歐元單一貨幣所帶來的影響更大，未能更完整地反映美元兌其他主要貨幣的影響。

楊傲正分析，FXTM富拓美元指數的技術線型上，近日已跌至1.0450水準，非常接近2月時所創低點1.0440水準，預示跌勢或有所放緩，如果最近能守住1.0440水準，預期可以展開反彈挑戰1.0524，並有望進一步反彈至1.0578水準。

美元的後續走勢，反映了非美貨幣的可能前景，匯銀主管認為，或許可以從美國消費支出物價指數 (PCE通膨率)走向作為參考，4月CPI通膨率達4.2％，市場的「通貨再膨脹」預期再次被提振，美債十年期殖利率反彈，同時支持美元反彈，往後幾個月如PCE通膨再次超越市場預期的3.5%，也會再重演對美債殖利率和美元的提振效應。

(工商 )