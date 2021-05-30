台北市警局與消防局各單位，接連傳出新冠肺炎確診案例，台北市議員侯漢廷指出，北市警局接獲衛生局通知，將對市警局同仁做全面施打疫苗，但第一時間的分流措施、內外勤優先順序安排為何？不然怎麼會造成這種爭先恐後，有如蝗蟲過境的現象？

侯漢廷也提出，在員警同仁尚未全面快篩前，即在施打疫苗醫院前大排長龍，難道沒有群聚感染的隱憂？爭相施打疫苗的亂象，實在讓人憂心忡忡、搖頭嘆息。

侯漢廷說，我向來支持警消，極力替警消爭取相關權益，但我也不得不就此次警界疫苗之亂，為基層同仁叫屈，如果能有效秉持分流分艙，做好社交隔離，如此才能讓所有警察同仁得到萬全的保護，不是嗎？

侯漢廷指出，希望市警局能加強行政效率，善盡職責，同仁在外執勤拼命，已萬分險峻，勿再置同仁於染病風險中，值此疫情危難之際，同島一命，團結一心。

侯漢廷痛批，龜兔賽跑，人人耳熟能詳，中央流行疫情指揮中心鑼鼓喧天，搖旗吶喊，深以超前部署為傲，結果，自鳴得意的後果，便是成為樹下納涼的兔子，等到他國如烏龜般奮力不懈，持續努力研發疫苗，貫徹民眾施打疫苗，超越我們直逼終點，指揮中心這才發覺苗頭不對，錯失先機，不顧人民生命的政府，顢頇官僚的疫情指揮中心，草菅人命，可惡至極。

台北市長柯文哲說，希望在最短時間內，讓最多人打疫苗，重點是排隊要間隔距離抓好，因為打疫苗人數多，最短時間內，要讓大多數人可以打完疫苗，這是好事，不是壞事，但排隊要維持好距離。

(中時 )