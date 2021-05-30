全台各縣市陸續設立新冠肺炎病毒篩檢站，雙北檢驗爆量塞車，台南市衛生局檢驗中心28日已取得中央認可，擴充檢驗量能，檢體不必送北部，每天可檢驗100至200個檢體，提升防疫時效。

台南市過去即設有檢驗中心，新冠肺炎疫情發生以前，檢驗工作以食藥方面的採檢為主，但仍具備病毒採驗能力。全台近日陸續設立篩檢站，各縣市檢體後送檢驗的量能有限，北部檢體採驗大塞車。

台南市檢驗中心28日通過衛福部疾管署認可，可自行採檢病毒，檢體不必送北部化驗，自行擴充檢驗量能可減輕北部疾管署檢驗中心的壓力。

台南市30日零確診，連續兩天確診個案「佳玲」，其他縣市確診者足跡仍涉足台南，彰化縣確診男子案7315曾在26日中午12時至12時20分到過玉井市場，台南市衛生局提醒該時段到該處者要做好自主健康管理，並強調已完成消毒作業。

台南市自中央分配的1萬3000劑AZ疫苗30日已全數施打完畢，這波主要針對醫護與警消人員施打。

這波疫情衝擊最大為自營員工與17項娛樂性行業，台南版的安心上工計畫已啟動，預計進用200人，時薪160元，每月80小時。台南市勞工局6月2日公告職缺、6月3日接受報名、6月5日先公布錄取前50人、6月7日上工，其餘150人6月11日公布錄取，6月15日上工。

台南市勞工局表示，民眾前來工作不會影響紓困資格申請。

(中時 )