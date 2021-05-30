國內本土疫情連續幾天以來皆破百例。中央流行疫情指揮中心公布確診者足跡之目的是為了公衛需求，追蹤相關風險，穩定民心。

警方指出，一名台中阿北24日在烏日臉書地方社團貼文，內容指稱「確診者霧峰阿伯在烏日工基處對面買米麩」、「又跑到烏日分局對面菜市場巷旁吃豆花及點心，他又不用買菜，所以沒有到烏日傳統市場」等語，文章一出造成店家困擾，顧客不敢上門，生意一落千丈。

受害店家一見到該文章時，相當生氣並擷圖存證提供給烏日派出所偵辦，雖阿北在女兒提醒之下約於半小時隨即刪文，但警方抽絲剝繭掌握阿北身分進行追查，於發布文章後3小時，通知阿北到案說明，全案調查後，依法函送台中地檢署偵辦，持續溯源追查。

「阿北」向警方表示，因20日上午新冠肺炎確診者曾前往烏日區消費，為了要安定民心，不要造成人心惶恐而不敢前往烏日三民菜市場消費。不知道從何人哪邊聽說，該確診者只在菜市場巷口用過餐，而未進入菜市場內，在未經求證之下，即貼於烏日區社群臉書，造成店家困擾感到相當抱歉。

受害店家說，確診者並未來店內消費，不對阿北提出妨害名譽告訴，希望阿北發文致歉，這件事平安落幕，讓民眾莫驚慌。

烏日分局長楊川表示，在疫情嚴峻期間，切勿杜撰不實訊息，接獲非經中央疫情中心所公布資訊、來源不明或未經證實的疫情資訊，應先查證內容是否屬實，即使出於善意提醒，也可能涉及散播假訊息行為，民眾千萬要小心謹慎，以免觸法，違者將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣300萬元以下罰金。

(中時 )