為減少民眾上傳統市場，繼北部縣市籲民眾分流上市場，台中市長盧秀燕30日也提出「市場分流運動」，按身分證字號尾數出門採買；台中市農業局長蔡精強也表示，各農會都推出蔬果箱等生鮮食材，民眾可以在家上線採買，防疫期間市民還享有免運費的優惠。

盧秀燕解釋，「市場分流運動」，包含分流採購、線上採購、一次買足、作伙宣導四大原則，按身分證字號尾數，單數於每周三五日、雙數於每周二四六分流採買。

其次，她推薦「線上採購」，減少實體採購，台中市許多農會都有線上採購，甚至有台中市民免運費優惠，在家線上採購蔬果箱，不用外出就能送到家中，減少感染風險。並呼籲大家一次購足，減少外出頻率。

農業局長蔡精強指出，台中市政府提供蔬菜、魚、豬肉及食用菇方便採購服務，可在「普利共好商城網站（ https：／／taiwanfarmersmall.com.tw／ ）」一指採購。

而霧峰區農會也推出「蔬菜箱」，內含台中果菜市場及大肚區農會供應的當令青江菜、空心菜、蚵白菜、油菜、彩色甜椒、絲瓜、小黃瓜等葉菜及根莖菜類，經台中果菜市場快篩質譜儀檢驗合格，並搭配霧峰區農會生產的有機黑翅鳶米。

大安區農會也推出「大安飛天豬農畜產品組合」，內含飛天豬香腸、貢丸、餡餅、水餃等多種產品，均選用百分之百國產產銷履歷豬肉製成，購買專案組即享免運宅配優惠。

新社區農會整合山城地區菇農推出「新社百菇驚喜箱」，包含杏鮑菇、金針菇、美白菇、鴻禧菇、鮑魚菇及白精靈等菇類，即刻訂貨，只要一個工作天就能出貨，每箱由10包菇組合。

蔡精強指出，消費者也可透過普利共好網路商城連至「台中魚市場─販魚所 魚你同在」最鮮電商平台www.tcfish.com.tw，集結全國優良國產魚品、各地區漁會推介商品及自家拍賣市場暢銷漁貨，由台中魚市場為品質把關，新鮮掛保證，提供消費者安全有保障的購物平台，防疫期間全館9折優惠。

(中時 )