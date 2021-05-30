雲林縣30日無新增本土確診個案，但有4例外縣市確診案至雲林縣足跡，範圍包括斗六市、斗南鎮、北港鎮。另有民眾在網路上散布北港鎮出現確診個案假消息，警方立即澄清並查獲蔡姓涉嫌人移送法辦。

案7674嘉義縣確診個案與案7738新北市確診個案，分別於本月27日、28日前往雲林縣斗南鎮火車站快篩站；案7315彰化縣確診個案本月25日在雲林縣北港鎮旅社住宿1晚，26日到北港朝天宮與北港中山路長益喜餅店。

案8058桃園市確診個案本月18日回到雲林縣斗六鎮東里住家，19日到斗六西市場、住家、斗六棒球場外圍、斗六家樂福；20日住家、斗六棒球場外圍；21日住家、斗六棒球場外圍、斗六家樂福；22日住家；23日斗六西市場、斗六文化路全聯、斗六棒球場外圍、斗六市科加路；24日住家、診所、斗六棒球場外圍；25日住家、斗六雲林路麥當勞、斗六明德北路統一精工加油站。

另外，雲林縣警察局發現有民眾於29日在臉書社群「北港在地生活」張貼「我們最愛的故鄉北港也有出現1名確診病例」訊息，經雲林縣衛生局認定為假訊息，強調北港鎮目前並無確診案例，已涉嫌損害公眾及他人，警方隨即報請雲林地檢署指揮偵辦。

警方將散布訊息的蔡姓涉嫌人帶回警局，蔡嫌供稱「因聽友人提及有確診者足跡在北港，未經查證便張貼北港有確診病例於臉書社群，單純只是想提醒大家要加強防疫，沒有要造成大家恐慌」，訊後依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第14條移送雲林地方檢察署。

(中時 )