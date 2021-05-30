今天在大聯盟場上道奇以6：11不敵巨人，但名人堂級巨炮普侯斯(Albert Pujols)又開轟了，今天他以先發一壘手上陣，在8局下半轟出左外野方向兩分炮，這是他個人本季第7轟，而這一支全壘打也追平貝比魯斯(Babe Ruth)生涯的1356支長打，並列大聯盟史上第四，轉至道奇的他表現不錯，沒有辜負球隊給他的信任。

With this homer, @PujolsFive is now tied with Babe Ruth for the fourth most extra-base hits in MLB history (1,356). pic.twitter.com/9Oqd8jF6AX — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) May 30, 2021

普侯斯今天以第6棒出擊，6局下就打出安打貢獻1分打點，加上8局下的全壘打，本場比賽他4打數2安打貢獻3分打點，打擊率來到.208，算是近期最佳表現，目前1356支長打落後給漢克阿倫(Hank Aaron)、邦茲(Barry Bonds)和穆休(Stan Musial)，再敲22支長打就能達到第三名。

雖然今天他有好表現，但道奇仍擋不住巨人火燙攻勢，騰納(Justin Turner)首先在1局打下1分，但第2局巨人就掀起反攻拿下3分，以3：1超前，接著道奇整場比賽就都處於落後，第2局道奇追回1分，不過3、4局巨人一陣猛攻，靠索拉諾(Donovan Solano)、隆格利亞(Evan Longoria)、弗洛瑞斯(Wilmer Flores)一口氣再拿下4分，以7：2領先。

而今天兩隊像是說好了一樣，先是巨人攻擊，再由道奇反撲，第6局孟西(Max Muncy)和普侯斯將分差縮小到4：7，可是仍舊無法超前比數，第7、8局又輪到巨人攻擊，道格(Steven Duggar)、隆格利亞、杜邦(Mauricio Dubon)合力再下4分，其中包含隆格利亞陽春炮，比分來到11：4。

不過說好的輪攻道奇可沒有食言，普侯斯在2好3壞一壘有人時轟出左外野方向2分全壘打，也讓士氣低迷的道奇重燃希望，比數來到6：11，可惜第9局雙方都沒攻勢，所以最後比分也停在這。今天道奇表現最優秀的就是普侯斯，本季目前他總計120打數敲出25安、7轟，貢獻20分打點，光今天就為道奇打下3分，也創下生涯長打里程碑。

(中時新聞網)