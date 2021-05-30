衛視中文台《一袋女王》最新一集討論疫情宅在家全民瘋股市的現象，季芹表示因為經營台股很有心得，就有朋友建議她也可以試著經營美股投資國際大公司，但也因為台股、美股都經營，搞得她長期睡眠不足。每天早上7點起床送小孩上學，回到家後看台股盤前的財經新聞，看完等台股開盤，除了看股票她還得處理工作的事情，到了4點再去接小孩放學，晚上9點半換美股開盤，因為美股不像台股有7％上下限，劇烈昇跌是常有的事，加上她一次買了好幾支股票，所以每次美股開盤季芹就會要王仁甫不要跟她講話，她得專心看盤。

季芹分享一開始玩美股的時候大賺，讓她還跟王仁甫自誇自己好像是股神，但因為美股太刺激總讓她心跳加速，沒辦法好好睡，為了盯著大盤她最多可以撐到凌晨3點多再睡，所以總是讓王仁甫超哀怨，還曾經抱怨說已經好幾個晚上連講話的時間都沒有，所以每次買賣完之後，季芹還是得抽空處理一下王仁甫，連2人之前偶爾去酒吧喝杯酒，她都得中途喊等一下，因為得關心一下美股行情，讓王仁甫不禁抱怨說季芹美股看完看台股，台股看完再看美股難怪總是睡不飽。現在王仁甫每週最開心的就是週五晚上，因為六、日股市沒有開盤，她也終於可以好好陪陪老公跟小孩了。節目內容明（31日）晚上11點播出。

(中時 )