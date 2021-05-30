宜蘭縣今天（30日）新增1例，累積縣內已有67人確診，新增的案7854是參加金樽餐廳喜宴後確診者的同住者，喜宴群聚確診已達15人（其中有3人為外縣市），但宜蘭縣確診型態仍是與雙北有關者22例最多，南澳鄉碧候村的擴大篩檢1096名村民，核酸篩檢全部陰性。

新增的案7854是30多歲男性，是金樽餐廳群聚案中，案3929和案3930的同住者，案7854也被列為居家隔離的對象，5月23日開始居家隔離，當時採檢結果為陰性，27日開始出現喉嚨痛、發燒、胸悶等症狀，5月28日安排採檢，結果為陽性而確診，CT值11，因案7854當時已匡列居家隔離，對社區沒影響。

宜蘭縣衛生局長徐迺維表示，宜蘭縣67個確診案中，與遊藝場有關20人，餐廳群聚12人（另3人為外縣市），與雙北有關22人，感染源不明13人，67個確診案中有1人過世，16人出院，50人還在住院，當中有15人有肺炎情況。

徐迺維表示，撥補到宜蘭縣的AZ疫苗有2800劑，已施打1100多劑，加上先前施打的疫苗，宜蘭縣超過5成的醫護人員有施打疫苗，警消將從明天起開始施打。

另外，案5974是南澳鄉碧候村開設雜貨店，縣府為此擴大篩檢1096名村民，快篩時有6人陽性，但經PCR檢測後全為陰性，徐迺維表示，已要求自我健康監測，有去過該雜貨店須自主健康管理。

(中時 )