新冠疫情持續延燒，桃園市長鄭文燦透露，衛福部桃園醫院新屋分院全院清空，專責收治確診患者。衛生局長王文彥補充，目前收治12名患者，總共有69床空間，正等待中央命令，人力進駐後，就可收治更多患者。

王文彥說明，原本新屋分院還有洗腎、呼吸治療等部分患者，但已經清空，目前收治12人確診，其餘還有3樓34床，4樓23床空間，總共69床，因為人力配置慢慢進駐，等待中央命令，就可收治更多患者。

鄭文燦表示，5月12到5月28日這波疫情，桃園市11責任醫院設有採檢站、衛生局設3社區採檢站，11醫院採檢1萬6540人，有228人陽性228，陽性率1.38％，衛生局採檢站1807人，陽性10人，0.55％陽性率。總共檢驗量到達1萬8347人，陽性個案238人，陽性率是1.3％。

鄭文燦說明，桃園採取PCR核酸檢測，比較沒有偽陽偽陰問題，目前包含林口長庚、桃醫及各責任醫院，一天採檢5000件沒問題。

鄭文燦也補充，目前桃園負壓隔離病房開啟73床、專責病房開啟287間，有596床，多數2間1床，ICU30床。一共收治202位確診者，其中122位桃園市民，80人來自雙北為主的外縣市。桃園5集中檢疫所超過500房間，主要雙北輕症為主，也配合輕症轉居格，由衛生局開立7天居家隔離通知書，降低集中檢疫所負擔。

(中時 )