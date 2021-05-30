效力西武獅隊的台灣好手吳念庭前役雖中斷連續8場安打紀錄，30日他續扛中心打線，單場敲出雙安，且都是在得點圈有人情況，貢獻2分打點，本季得點圈打擊率高達4成69，暫居太平洋聯盟榜首。

吳念庭昨天4打數盡墨，但今天仍被排進先發打線，繼續打第5棒、守二壘。首打席獲得四壞球保送上壘，之後在愛斗的3分炮回本壘得分。

3局下吳念庭再度上場打擊，在二壘有人時敲出帶有打點的二壘安打，西武單局攻下2分，取得5比3領先。5局下吳念庭敲出滾地球出局，7局下吳念庭再度把握機會，敲出右外野安打再貢獻1分打點。

總計吳念庭此意4支2，打擊率也從賽前的2成79上升至2成85，得點圈打擊率同樣持續攀升，本季得點圈打擊率也從4成33上升至4成69，續佔太平洋聯盟榜首，不過西武反撲未果，以8比9不敵阪神虎。

另場樂天金鷲與橫濱隊的比賽，台灣投手宋家豪在8局登板中繼，1局投球中只用15球就讓對手3上3下，連續7場比賽未失分，奪下本季第12次中繼成功，自責分率0.87。

(中時 )