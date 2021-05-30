不捨確診者離世...中央卡民間捐疫苗 侯友宜哽咽：快點啦！別再刁難了

新北市今新增193例確診案例(含校正回歸)，若啟動4級警戒，將會封城？新北市長侯友宜今（30）日在防疫記者會上表示，新北市自疫情爆發以來，已累積3309確診個案，是否啟動4級警戒、要管控多大的區域，是由北北基一起封還是整個北台灣都封，決定權在中央，若真決定封，將統一由中央來做宣布。

對於有哪些職業是4級警戒後一樣要上班的？侯友宜今表示，共有8大種類的人「必要工作者」包括政府機關人員、警消人員、醫護人員、媒體人員、民生物資運送人員、能源作業人員、公共基礎及公共設施運作必要人員等「關鍵人力」，其餘一般民眾除採買民生物資及看病除外，不得隨意外出。

若新北真的封城？要如何在封城和經濟活動取得平衡？預計要封多久才會達到效果？侯友宜說，目前疫情看起來是一個高峰，目前沒有往上的趨勢，但也沒有往下的走勢，市府仍會不斷的觀測，會以最壞的打算做最好的準備，越強的管制對經濟的衝擊勢必會越大，該如何在防疫和經濟取得平衡，這需要一個妥適的考量，如何拿捏力度，中央跟地方一定要做好充分的討論。目前為止新北市也只是預作準備，做熱區防疫中心，是否宣布封城，會統一由中央來做宣布。

若其他縣市不願意封，雙北是否會一起做？侯友宜強調，目前為止新北市也只是預作準備，最後決定權一定是在中央。

(中時新聞網)