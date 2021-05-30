近來全台疫情嚴峻，指揮中心近日透過「校正回歸」引發外界質疑。前台南縣縣長蘇煥智指出，會出現「校正回歸」是因為檢驗能量不足，並痛批行政院長蘇貞昌面對防疫危機，卻只處理防疫補貼，是柿子挑軟的吃，且在整個防疫過程中幾乎神隱，真是令人嘆為觀止。

蘇煥智29日在臉書上表示，檢驗量能不足，導致「天天校正回歸」，所以台大校長管中閔宣布將整合台大資源投入協助COVID-19 病毒的檢驗，其實政府只要學日本及歐美各國經驗，訂定規範開放民間參與，問題應該很快可以解決，他更指出，校正回歸還代表著病毒傳播的防疫空窗期，若不儘速改善，疫情是壓不下來的。

蘇煥智認為，疫情仍處於第一波高原期，且正向各縣市擴散中，而中央防疫指揮中心和台北市長柯文哲為了台北市醫院病床是否足夠，已經槓上2、3天了，代表中央與地方溝通有嚴重落差，且目前輕症確診在家者，容易造成全家染疫，應儘可能安排到防疫旅館、隔離檢疫中心，並提供輕症確診者必要的藥物治療，「像現在任其自生自滅，實在是太不負責任了！」

蘇煥智建議，防疫指揮中心應儘速設立類似「專屬大型COVID-19防治中心」收容確診輕症者，應例如使用大型展覽館、運動場、閒置學校及營區，儘量把醫院留給較嚴重者。同時，他更忍不住直言，行政院長蘇貞昌對於疫情爆發國家防疫危機，只有處理防疫補貼，柿子挑軟的吃，對於整體防疫作戰狀態，幾乎是處於神隱狀態，實在是令人嘆為觀止！

(中時新聞網)