林鳳英投資的養生豆奶訂單爆量。（萬鴻提供）

藝人林鳳英轉換跑道做生意，手上擁有TiTi 跟 Chez maman兩個自創品牌的她，每年有3分1的時間居住在比利時相夫教子，卻依然可以突破5000萬以上的銷售業績，她說，疫情期間新事業養生豆奶跟即時料理包，正在走網路預購，沒想到廣受網紅族青睞，訂單天天爆量，每天都忙著跟工廠確認6月出貨進度。

林鳳英越來越沈迷於整合行銷的樂趣，也更熱衷於尋找台灣好物行銷全球的使命感，「過去作為一個經營者，要想將自己的商品行銷到全世界，不僅耗時、耗財、耗力，失敗的比例也非常高，現在拜網路功能所賜，作為一個經營者要做到立足台灣、放眼世界反倒是輕而易舉的事！」她說：「 我一半的業績量都來自於網路行銷，除了過去的功能型內衣、保養品、 法國手工馬賽皂，現在還要加入食品業，推足以代表台灣之光的不濾渣可恆溫保存的豆奶，以及口感美味如五星大廚直接上菜的即食料理包！未來還會加入滅菌照明系列的整合團隊」。

選品眼光獨到又善於整合資源的林鳳英，很懂得運用資源共享，她表示：「在整合資源的事上，讓我不僅人脈資源廣拓，也讓我接觸到許多研發團隊所製造、生產的好物品，只是他們大多缺乏正確有效的行銷管道及宣傳，我所做的就是把每個零件都擺正位置，幫助他們激發潛力發揮最大效果，得到最大利益！」

林鳳英充滿自信地說：「我家不濾渣豆奶濃度9度以上，擁有三高：高纖維 、高蛋白 跟高度飽足感，跟世上的豆飲製品完全不同，而且獨家研製首創高溫殺菌技術，可常溫保存長達6個月以上，可當冷飲、熱飲、冰飲、以及隨時即可喝的溫飲，因為營養成分高，又富有纖維飽足感 ， 是老少婦孺都合宜的家族幸褔飲品。」

還在預購階段就引起密切關注，在疫情期間創下不錯業績，但她表示，豆奶成本太高，基本上沒什麼獲利點，「但我願意廣推這商品，希望這飲品能幫助需要大量補充高蛋白營養的運動員，因為我曾經差一點就成為國家運動員選手」。

(中時 )