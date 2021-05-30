2018年間，一名男子（以下化名小剛）看上同居女友的12歲女兒，兩人暗自交往，發生多次性關係，其中一次，是趁女友玩狗時，背地在車上跟她女兒嘿咻，另一次，則是將她帶去前妻家滾床單，由於12歲女兒身心未發育完全、涉世未深，法官在得知後，認為小剛行徑過於變態後，因此高等法院日前依家暴妨害性自主罪判小剛6年6月徒刑。

根據判決書指出，小剛2018年搬到單親媽媽女友家時，就對其12歲懵懂女兒產生變態想法，私下哄騙其交往，讓她在半推半就下發生關係。爾後女童多次蹺家、性情大變，於是被送往安置機構，可待不住的女童沒有打給媽媽，反而電聯小剛來載人，雙方二度發生性行為。

接著下一回，小剛因為找不到恩愛的地方，遂將女童帶去前妻家滾床單，甚至還要求她口交。另外有一次，他們一家到新北市踏青時，小剛要女友到溪邊配狗玩，自己趁機把女童帶到車上啪啪啪，大搞車震。

接連的發生性關係，女童因此對阿昌萌生越來越強烈的情感，同時跟媽媽吃起了醋，屢次發生衝突，甚至離家出走。渾然不知情的媽媽，多次反省檢討，以為是自己不好，所以特地請小剛把女兒接回來，想不到女童被帶回家的第一件事，就是給小剛來一發。

直到後來，媽媽察覺有異，報請協尋又鬧失蹤的女孩，追問下終於拆穿小剛的惡行，氣得當場跟他分手，並提起出妨害性自主告訴，同時申請家暴保護令，要求小剛不准接近女兒。

針對本案，高等法院審理後認為，女童才12歲，小剛卻持續與其發生性關係，嚴重戕害她身心健全成長，對人格發展致生不良影響，加上保護令期間，小剛違法和女童接觸，足見未記取教訓，沒有悔意，所以合議庭認為，雖然小剛和母女已和解，也支付了和解金，但考量他判決後多次違反保護令，不宜輕判，評議後判他6年6月徒刑，可上訴。

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