彰化縣政府也率全國之先全面啟動一旦出現呼吸道症狀一率進行PCR核酸篩檢。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府也率全國之先全面啟動一旦出現呼吸道症狀一率進行PCR核酸篩檢。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府也率全國之先全面啟動一旦出現呼吸道症狀一率進行PCR核酸篩檢。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣確診新增9例，除了1例馬祖移入、1例感染源待查，其餘都是居家隔離發病，彰化衛生局也公布最新疫調足跡，包括29日下午1點到2點彰化縣埤頭鄉大同街俗俗賣五金百食品大賣場，26日上午9點20分至30分在雲林北港中山路長益喜餅。

縣長王惠美呼籲減少跨縣市往來，降低人流，才能阻斷病毒，指出大中部生活圈，人流往來密切，最近疫調顯示，由於朋友共車、家庭群聚餐，造成病毒群聚感染，再次呼籲大中部地區鄉親，沒事不要出門，減少社交活動，共同阻斷病毒感染鏈。

由於全台疫情升溫到臨界點，彰化縣政府也率全國之先全面啟動一旦出現呼吸道症狀一率進行PCR核酸篩檢，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化有10家設有快篩監測站，30日起到醫院急診就診民眾，一旦出現呼吸道症狀，或其他疑似症狀，不論有沒有旅遊史或接觸史，一律進行PCR核酸檢測。並強調，彰化核酸檢測量能足夠，每天做到上千，採檢24小時內就能出爐，沒有偽陽性、偽陰性的問題。

(中時 )