國內疫情延燒，本土確診案例已連日突破百例，卻沒有足夠的疫苗供民眾注射，總統蔡英文表示疫苗須由中央統籌，向原廠或COVAX平台洽購，降低採購風險，國產疫苗也在努力研發中。不過，根據媒體一份最新網路問卷調查顯示，針對總統蔡英文的施政表現，居然有80%受訪者表示不滿意、僅18%表示滿意；而中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中的不滿意度也高達74%、滿意度僅25%。

TVBS民調中心針對45萬份問卷來作分析，詢問民眾「蔡英文總統連任至今一年了，請問您對蔡英文總統在這段時間的表現滿不滿意？」有80%受訪者表示不滿意，僅18%表示滿意；其中，很不滿意67%、不太滿意13%、非常滿意9%、還算滿意9%、沒意見2%。由此顯示，可能因為疫情的問題，衝擊蔡總統的聲望。

而中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中，去年成功守住疫情，備受肯定，不過如今本土疫情延燒，本土確診病例已連日突破百例。該調查也詢問民眾「整體而言，請問您對衛福部長陳時中處理新冠肺炎疫情的表現滿不滿意？」45萬民眾對陳時中處理疫情的表現，不滿意度高達74%，滿意度僅25%；其中，很不滿意54%、不太滿意20%、非常滿意12%、還算滿意13%、沒意見1%。

該調查期間是在5月24日至27日使用網路問卷調查系統SurveyCake進行調查，透過TVBS新聞網、民調中心官網及相關FB粉絲團，由民眾主動轉發分享及填寫問卷，若重複填寫，系統會自動剔除，成功回收455,104份有效問卷。

網友看到調查結果紛紛表示，「民意海嘯來了！」、「無能的中央政府，防疫政策搞出破口，每天都有死亡人數創新高。竟然這樣還有18%還算滿意與非常滿意的人啊！唉！悲哀。」、「台灣人現在才看清楚啊！」、「再加一票..偶也很不滿！」也有人酸說，「安啦，疫情過了，責任丟給國民黨，再反串小粉紅，選舉照贏。」

(中時新聞網)