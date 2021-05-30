國民黨執政的14縣市今（30）日早上召開了首次的視訊會議，包括一級黨務主管、立院黨團、智庫和縣市政府都同時在線上探討如何面對現今嚴峻的疫情。

主席江啟臣指出，國民黨共同提出四大主張：「要紓困挺地方」、「發現金渡難關」、「挺防疫要疫苗」、「開大門納善意」要為弱勢請命、替人民發聲。透過這次會議，國民黨統整出四點對蔡政府的呼籲：

一，「要紓困挺地方」

因為縣市政府對縣市居民的真實需求更了解，因此紓困方案應該提高地方政府執行的權限比例，讓地方政府能夠提供補助給真正有需要的民眾。

二，「發現金渡難關」

考量疫情衝擊使許多新型態自營業者與打工兼差業者，可能沒有辦法為政府的紓困方案所匡列，國民黨一貫的主張，就是發放現金，最直接也不會遺漏，讓人民能夠因應疫情帶來的生活困境。

三，「挺防疫要疫苗」

疫苗是緩解疫情最根本也最有效的方式，但是至今中央政府都沒有辦法取得穩定、多元、足夠的疫苗，供國人選擇施打，我們要代表廣大焦急等待的民眾向中央政府大聲訴求，人民要疫苗！

四，「開大門納善意」

防疫除了中央決策，更需要融合民間的建議與智慧，唯有兼容並蓄，才能應對變化迅猛的疫情局勢，我們希望蔡政府能夠給予地方政府更多執行的權限，聽取基層民眾真實迫切的需求，吸取社會各界專業誠摯的建議，接受民間團體善意慷慨的捐贈，才能真正的共體時艱，共度難關。

江啟臣呼籲，面對新冠疫情，需要團結一致齊心抗疫，國民黨中央、立法黨團、智庫都是所有執政縣市的靠山，永遠會堅定的支持14縣市首長與團隊。

(中時新聞網)