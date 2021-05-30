靜宜大眾傳播學系線上畢展，將呈現劇情片、紀錄片、雜誌及攝影集、新聞專題等22件創新作品。（靜宜大學提供）

描寫雲林北港「建國國中」女排球隊員生活的紀錄片《邊線外起跳》，也傳遞著從球場的邊線外起跳，躍出最璀璨的青春，為排球夢想而努力的感人故事！（靜宜大學提供）

由馬來西亞及台灣學生合作拍攝的《峇峇娘惹》全英文紀錄片，帶領觀眾瞭解華人與當地住民通婚生下的第六代「峇峇娘惹」族群的特殊文化地景及人文風情。（靜宜大學提供）

電視節目《森經百戰》以綜藝實境的製作方式，呈現巡山員的工作內容，並透過素人的挑戰與體驗，傳遞森林保育的知識，也從不同視角欣賞台灣之美！（靜宜大學提供）

靜宜大學大眾傳播學系第13屆畢展「B-Road途中」，原規畫在台北松山文創園區及靜宜大學校內接力登場，受到疫情影響，6月1至3日改以線上畢展；將完整呈現3部劇情片、5部紀錄片、5本雜誌及攝影集、2組新聞專題，及新媒體複合式網站、繪本、論文等22件創新作品，誠摯邀請大家線上交流、共享成果！

靜宜大傳系第13屆畢展「B-Road途中」，字母B由數字13拼凑，代表13屆的學生，透過成果展淬鍊，蓄積能量，正朝著未來目標邁進！大傳系副教授陳勇瑞表示，今年因應疫情，採取線上成果展！學生在過程中，能從受訪者的故事中學習成長，也能「看到別人、反省自己」；對學生個人的成長，及未來就業有很大幫助。勉勵學生，具備媒體能力，就像擁有一把寶劍，期望畢業後能對社會有所貢獻。

廖偉捷等5名學生建立新媒體複合式網站《壯圓打抗》，記錄著12位台灣在地青年的創業故事

廖偉捷說，《壯圓打抗》的狀圓，由「行行出狀元」發想，代表壯大圓滿；打抗則是.com的譯音，也有「對打擊做出反抗」的寓意，希望年輕人透過《壯圓打抗》，能起而行，貫徹打抗精神，在各行各業都能有出色表現。畢業製作需搜集很多資料，並將資料視覺化及建立網站等，都要摸索，這跟創業非常像。

紀錄片《遙遙》描述原住民歌手麗小花追逐歌唱夢想的歷程！學生周宗賦說，麗小花每兩週要從屏東滿洲到台北參賽，路途遙遠，雖然過程遭受挫折，但她未放棄夢想。希望藉由紀錄片帶給觀眾省思，也感受追夢需要的堅持及勇氣。

描寫雲林北港「建國國中」女排球隊員生活的紀錄片《邊線外起跳》，也傳遞著從球場的邊線外起跳，躍出最璀璨的青春，為排球夢想而努力的感人故事。

學生佑瑾說，拍攝過程長達半年，為了完成好作品，每天與隊員清晨5點半起床、生活及練球，非常自律與辛苦；也感受到球員所面臨的升學或繼續擔任運動選手等人生課題，希望帶給觀眾更多感動與正面力量。

4位馬來西亞及1位台灣學生合作拍攝的《峇峇娘惹》全英文紀錄片，帶領觀眾深入馬來西亞，瞭解華人與當地住民通婚生下的第六代「峇

峇娘惹」族群的特殊文化地景及人文風情，也期望喚起年輕的峇峇娘惹重視自己珍貴的文化。劉季倫、蔡宜縑等6位學生拍攝的劇情片《回程盡頭》是一部公路電影，透過原本是陌生人的阿正與阿泰，在替集團運貨的旅途中，遭遇的奇特故事，以黑色幽默詮釋人生的議題。

《浪跡之岸》劇情片描述著待業中的主角，與父親的傳統觀念產生了衝突與矛盾的親情故事。《廟會ㄟ囝仔》讓觀眾瞭解台灣的舞龍舞獅不僅是傳統技藝，更是競技運動；《四局夏伴》記錄著身障兒童透過棒球訓練，進行復健，也成為親子間最佳的互動，還有《綠意重生》、《勞與牢》及《良民》等精彩影片。

來自沖繩的花城愛佳以雜誌《琉球之寶》帶領大家感受沖繩新魅力；雜誌《一抹藍》記錄藍染領域工作者的故事，也希望能推廣藍染，延續及記錄藍染的「生命」。

電視節目《森經百戰》以綜藝實境的製作方式，呈現巡山員的工作內容，並透過素人的挑戰與體驗，傳遞森林保育的知識，也從不同視角欣賞台灣之美。

(中時 )