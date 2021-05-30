在華劇、本土劇都有很好發展的資深女星谷音，是罕見的雙聲帶演員，早期以反派演技著稱，1988年憑藉《庭院深深》刻薄反派「歐愛琳」一角，拿下金鐘獎女演員獎，私底下，谷音長年吸菸，菸齡高達40年，最多一天會抽一包，不料她因此有肺氣腫，多次發病，最嚴重一次發作曾開車到一半昏迷，送急診後被醫生嚴厲警告，她才戒掉吸菸。

66歲的谷音最近上《命運好好玩》節目，她透露因為長期吸菸導致肺氣腫，如今肺部纖維化，身體因此氧氣不足，不時出現氣喘的情況，至於怎麼染上菸癮，谷音表示平時有抽，加上早年演出的角色也多半會叼菸出鏡，這一抽就是40年，是直到最近健康因此出了很大的問題，最關鍵是「救我的人他跟我說不管我了」，她才下決心，要趕快戒菸。

谷音表示因為吸菸，發生過多次緊急狀況，其中最嚴重的一次，是她在美國，開車中途喝水不小心嗆到，接著就發病，她喘不過來，用意志力強撐開到旁邊空地停妥，接著昏迷過去，是同車的妹妹緊急叫救護車，她才挽回一命。

之後又有一次，她回台灣拍戲，半夜突然犯病開始喘，而藥瓶就距離幾步遠，但她一個氣上不來，一直走不過去，等終於拿到藥時已全身濕透；又有一回，是她去西班牙旅遊，藥沒有帶足，發病時狂咳，但她心想都一路到這麼遠，捨不得回頭，因此硬撐著把旅程走完。

回台灣後谷音連忙去看門診，醫生一看表示狀況嚴重，是慢性阻塞性肺病，要她馬上住院，甚至一度要急救，醫生語重心長警告：「妳一定要戒菸，妳再不戒菸我真的救不了妳」，谷音才醒悟，菸一直抽下去這個病就會持續發生，因此才決心戒菸。

(中時新聞網)