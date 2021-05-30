(17：35更新)中央氣象局表示，滯留鋒面影響，易有短時強降雨，今(30)日新竹縣山區及彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、南投縣有局部大雨或豪雨，高雄以北、宜蘭、澎湖地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

此外，氣象局也針對嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時30分止。

氣象局針對全台18縣市發布豪大雨特報。(圖/氣象局)

目前水利署針對雲林縣水林鄉、嘉義縣布袋鎮、朴子市、東石鄉、鹿草鄉、太保市發布淹水一級警戒，嘉義縣義竹鄉二級淹水警戒。

明(31)日滯留鋒面影響，台灣西半部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨；台中以北、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區、澎湖及金門易有較強陣風，請注意。

(中時新聞網)