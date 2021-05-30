疫情爆發，嚴重衝擊台北老城萬華，使萬華近年建立起來的新面貌毀於一旦，過去舉辦兩年的「萬華老城咖啡香」活動，由在地青年創業者發起，邀請大家步入老城街巷，感受在地的故事與文化。透過這樣的努力，使萬華帶來嶄新的形象，不料一場疫情，意外成為重災區，被貼滿負面標籤，也使深愛這片土地的青年們非常扼腕。

隨著疫情的升溫，本屆串連店家表示，第3屆的「萬華老城咖啡香」，原本7月底開跑，照片拍好了、海報也完成了9成，串連夥伴們對創新的跑店方式充滿期待，突然間，一切停擺，好像有個約定，再也不能實現。於是萬華老咖揪了幾間在地咖啡館，共同推出團結濾掛組合包，讓消費者在家工作的期間，想像自己還在去咖啡館的路上，希望一切平安。

「萬華老城咖啡香」串連店家之一雨焰商行。（萬華咖啡老城香提供）

「萬華老城咖啡香」團結在地店家，推出團結濾掛組合包，提供消費者線上購買，如果不喝咖啡，但想送給防疫單位，可以下單「捐贈防疫」，並選擇「面交取貨」，店家將會彙整濾掛物資，統一送到防疫單位，詳情可上官方臉書，或參考以下連結：https://www.happyogc.com/pages/coffee

「萬華老城咖啡香」串連店家之一如固咖啡。（萬華咖啡老城香提供）

(中時 )