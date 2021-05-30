新冠肺炎疫情席捲下，瓦斯行業也陷入寒冬，台南市新營區瓦斯行業者潘哲嘉坦言，疫情期間，員工都是冒著風險，進出客戶家中換裝瓦斯，雖然相關消毒、清潔一直持續加強落實，但心裡總是會七上八下；他也提到，即使近期開伙的家庭增加，但餐飲業紛紛停業或歇業，對他們衝擊最大，像這個月的營收，足足比平常掉了4成。

台南市新營區30日天空飄起毛毛雨，由於天候不佳，加上疫情影響，適逢難得假日，街上卻空蕩蕩，大多只可見外送人員，有些則是瓦斯送貨員，他們不畏風吹雨淋來回穿梭在巷弄間，辛勤工作的背影，令人敬畏。

潘哲嘉說，他們的瓦斯行365天全年無休，遇到颱風天或三節等日子，依舊照常營業，因為瓦斯是民生必需品，現在疫情嚴峻，不可能為了躲避疫情，突然宣布要停業，現在只能做的是加強清消，做好個人衛生管理。

他也提到，少數會自行換裝瓦斯的客戶，因應疫情，現在都自己將瓦斯空桶扛出門外，錢放在上面，請他們拿走，減少彼此的接觸，但大多數仍需要他們扛進家中換裝，其實這時人員都會小心，除戴好口罩，每趟載回來的瓦斯桶，都會以消毒液將整個瓶身噴灑消毒。

他說，台灣為了防疫5月開始要求民眾待在家中，開伙的家庭愈來愈多，但有許多小吃店逃不過這波疫災，陸續停業或歇業，像過去有2戶固定跟他們叫瓦斯的店家，最近因租金壓力都直接關店不做了，另外，即使有些店家改推外帶、外送服務，但業績成長有限，間接影響瓦斯行的營收。

(中時 )