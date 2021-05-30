資深藝人余天、李亞萍夫婦的二女兒余苑綺2014年被驗出直腸癌3期，便與病魔展開7年的長期抗戰，好不容易在去年宣布抗癌成功，未料今年農曆年前癌症二度復發，得再度接受化療。李亞萍最近上節目，提到女兒的病況，忍不住痛哭失聲，透露余苑綺僅剩的一個肺葉片又有一個小陰影，並已寫好遺書。

余苑綺直腸癌復發，肝、淋巴也出現癌細胞，目前持續接受治療中，李亞萍因擔心女兒的健康，經常難過到食不下嚥，身形明顯消瘦不少。昨（29日）節目《超級夜總會》上傳母親節前夕李亞萍、余祥銓同台錄影的片段，當時余祥銓安慰媽媽李亞萍，不要再為了二姐的事情太過傷心，信心喊話：「妳的心情只要好、吃得下東西，二姊一定也會好」、「二姊也很希望妳開心，她有跟我講。」

聽到這裡，李亞萍的悲傷情緒全湧出，眼淚就像水龍頭被打開，忍不住心疼的頻頻拭淚，哽咽的說：「我二女兒真的是很勇敢，將近十年以來，她受盡了折磨，她甚至都寫好了遺書，但是我說『妳不可以』，對爸爸媽媽妳還說得過去，但是妳對妳兩個小孩怎麼交代？他們那麼小，長大了以後連媽媽長什麼樣都不記得。」

李亞萍淚嘆，平常在余苑綺面前都強顏歡笑，但癌細胞卻一直找上她，「最近這幾天，又照出一個陰影來，在她僅存的一個肺葉片又有一個小陰影，所以我的心情真的是…不知道該怎麼辦。」

此時，節目單位播放一段余苑綺事先預錄的影片，隔空向李亞萍感性告白：「自從我有了兩個小孩以後，才知道當媽媽有多麼辛苦，才能體會到說我的媽媽以前生我們、養大我們是這麼地辛苦、這麼地傷腦筋，希望媽媽能夠照顧好自己的身體，不要想太多，開開心心過每一天，媽媽妳真的辛苦了，祝妳母親節快樂，愛妳喔！」李亞萍看到如此窩心的畫面，再度激動的痛哭，久久不能釋懷，感染到現場的來賓，都面露無助又感慨的表情。

不過余苑綺經紀人表示，這段節目是5月8日錄的，講的是之前的病情。

女兒驚喜獻聲給祝福！李亞萍淚崩感動全場！

(中時新聞網)