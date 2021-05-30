各縣市政府為減少民眾群聚在菜市場、增加染疫風險，分別祭出「傳統市場採購分流」機制，即為身分證尾數單號民眾，可在每周三、五、日進出市場，尾數雙號民眾則在周二、四、六進出市場，藉此分流採買民眾；目前全台推出此機制的縣市為基隆市、台中市和高雄市。

●基隆

基隆市長林右昌今（30）日為首推市場分流的縣市首長，他要求民眾自主分流，依身分證字號尾數分作單號、雙號，分別按星期單日、雙日上市場採買，並強調若民眾無法自主分流，基隆市府將強制執行此措施。目前基隆市七堵區最大的南興市場今日復市，4個市場出入口進行實聯制人流管制、攤位設置實聯QR Code。

基隆市長林右昌今（30）日為首推市場分流的縣市首長，他要求民眾自主分流，依身分證字號尾數分作單號、雙號，分別按星期單日、雙日上市場採買。(圖／翻攝自劉右昌臉書)

●台中

此外，台中市長盧秀燕30日也提出「市場分流運動」，鼓勵民眾按身分證字號尾數出門採買，單數於每周三五日、雙數於每周二四六分流採買；而該運動的4大口號為「分流採購、線上採購、一次買足、作伙宣導」，台中市許多農會推出線上採購，不但市民享免運費，在家線上採購蔬果箱也能減少感染風險。

台中市長盧秀燕30日也提出「市場分流運動」，鼓勵民眾按身分證字號尾數出門採買，單數於每周三五日、雙數於每周二四六分流採買。（台中市府提供）

●高雄

高雄市也對人流管制做出新對策，6月開始會依民眾的身分證尾數，開放民眾在對應時間入場，身分證尾數若是單數民眾，開放周三、五、日進入市場，尾數偶數民眾則開放周二、四、六；陳其邁強調，菜市場必須準確落實戴口罩、實聯制、人流管制等規定，避免發生跟北部一樣的群聚感染事件。

高雄市也對人流管制做出新對策，6月開始會依民眾的身分證尾數，開放民眾在對應時間入場。（圖／高雄市府提供）

(中時新聞網)