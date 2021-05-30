想要追到喜歡的人並不是一件容易的事，除了要了解對方的喜好外，雙方的價值觀、性格也要合得來，才更有機會發展下一步。搜狐命理專欄近日發文，點名3個星座的女性屬於非常難追的類型，經常對追求者忽冷忽熱，甚至還會出考題來折磨對方。

1、雙魚座

雙魚女性格單純且天真爛漫，時常沉浸在自己的幻想世界中，雖然有一些不切實際，但她們其實也明白，越難得到的人事物往往越被人珍惜愛護，所以如果想要追求雙魚女，是必須花費很多心思的，她們相當注重兩人之間的緣分，若是心裡對追求者沒有感覺，就會故意出一些難題，想讓對方能夠知難而退。

2、巨蟹座

巨蟹女心思非常細膩敏感，比起其他人更能感受到別人的情感，就算只是一些看似不起眼的事情，也能夠觸動到她們多愁善感的神經，所以想要追求巨蟹女，一定要有著極強的承受力，才能夠隨時應對她們難以捉摸的情緒，而且她們不會輕易接受追求，但也不會拒絕，甚至還會對追求者忽冷忽熱進行考驗。

3、處女座

處女女的性格比較內斂保守，凡事都會有所保留，也不太喜歡說話，但她們卻十分聰明，有著難以猜測的心思，想要追到處女女必須花費一番心思，因為她們是非常難追的類型，也很懂得欲擒故縱，只不過大部分的情況下，她們根本不屑使用這個招數，來換得心儀對象的真心。

(中時新聞網)