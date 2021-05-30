台北市長柯文哲質疑中央紓困不如挪600億買疫苗，行政院回擊過去紓困已編列115億買疫苗，這回又新增224億是否有什麼誤解。柯文哲30日怒嗆，重點不是編預算，重點是疫苗要到手，還有不要每天做哏圖轉移視聽，「中央政府對付新冠肺炎如果能夠像對柯文哲這麼用心的話」，局面就不會搞到這樣子。

柯文哲今被問及行政院稱有編列預算買疫苗，他一氣之下指出，「你不講我還不生氣，你愈講我就更生氣」，預算都已經編了加起來340億，那請問疫苗在哪裡？重點不是編預算，重點是疫苗要到手。

柯表示，還有一點，不要每天做哏圖轉移視聽，紓困當然要做，但用錢要有輕重緩急，不要轉移焦點說他反對紓困，但在紓困同時要思考更重要的事，疫苗預算既然編340億就去執行趕快做啊，「中央政府對付新冠肺炎如果能夠像對柯文哲這麼用心的話」，局面就不會搞到這樣子。

此外，衛福部稱輝瑞一直沒有繳資料審查，BNT沒有通過我國緊急使用授權，但有立委發現3月10日BNT已通過EUA認證。

柯文哲說，疫苗到現在全世界有6支，俄國、中國的扣掉也還有4支，每個都打了幾億支，總共施打了18億劑，他認為，實事求是，若在世界上已經打了好幾億劑狀態下，很多理由就只是個藉口，還是那句話「把人民生命當作一個重要的事情來思考」，不要那些奇奇怪怪的理由去搪塞，既然疫苗都打好幾億劑，現在到底問題是什麼，「我也不知道」，不管什麼理由，預算也編了、世界上也有疫苗，就趕快去做完好不好。

至於指揮中心堅持使用原廠疫苗，由中央統籌，外界質疑這對疫苗購置恐怕沒有幫助。柯文哲回應，不曉得原廠疫苗定義是什麼，算了，還是那句話，老百姓也不是傻瓜，政府做什麼事情想清楚就好，把人民生命當作一件事情來處理大概就是這樣。

(中時 )