台中市今天新增9例新冠肺炎本土個案，其中5人為昨天公布北屯區家庭群聚案，市府在當地設立前進指揮所，召回附近居民快篩，同時呼籲居家兩人以上應佩戴口罩，降低家庭感染。

中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增355例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，其中266例本土病例、無境外移入，89例校正回歸個案。

台中市長盧秀燕今天下午主持台中市流行疫情指揮中心記者會宣布，今天確診一共有9例，其中5例是昨天公布的北屯區家庭群聚事件，因為這個家族與鄰居已經有13個案例確診，有人死亡與重症，因此市府已前往當地的大坑國小設置前進指揮所。

盧秀燕說，這是台中市目前為止因應群聚事件，第五次設置前進指揮所，今天已召回北屯家庭群聚案，周邊260名居民進行篩檢，若篩檢陽性再經核酸檢測確認確診，現場就會送往醫院治療。

中市衛生局長曾梓展針對今天確診案例說明，北屯區家庭群聚案感染今天新增5例，案7928為78歲男性，為昨天公布的案7527婦人的丈夫，28日因不適至醫院就醫採檢確診。

案8071為22歲男性，為案7527的孫子，從事建築業，近期無旅遊史，28日至醫院就醫採檢確診；案8072為案7527的70歲鄰居，無相關症狀，不定時與案7527一起聊天，29日採檢確診。

經疫調發現，案8072於11至19日，曾有北市萬華區朋友到台中家裡拜訪居住，這名萬華區朋友16日出現症狀曾就醫、25日死亡後確診。

案8073為案7527的46歲長媳，無相關症狀，因婆婆確診被匡列居家隔離，28日至醫院採檢確診；案8074為案7527的44歲次媳，23日曾有南投活動史，因婆婆確診後居家隔離，28日至醫院採檢確診。

此外，案8075西區21歲北部某大學生，14日學校開始遠距教學後都待在宿舍，19日搭乘高鐵由台北返回台中，29日至醫院急診篩檢確診。案8167為北屯區37歲女性，從事網路購物工作，因小孩停課鮮少出門，14日父親從台北來探望，29日至醫院急診篩檢確診。

案8168為潭子區36歲男子，為上班族，近日無旅遊史或外縣市接觸史，29日因發燒不適前往醫院採檢後確診，感染源待釐清。案8169為27日公布確診案6352（龍井區25歲北部大學女研究生）的27歲工程師男友，29日因身體不適至醫院採檢確診。

曾梓展指出，台中市目前確診124人，與家庭群聚有關的確診人數占63.7%，因此呼籲居家兩人以上佩戴口罩、家人不同桌共食、取餐公筷母匙、屋內勤消毒，降低家庭感染。

(中央社)