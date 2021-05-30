南投縣埔里鎮30日爆出4人確診，1名確診者在25日曾到過塔塔加地區，玉管處宣布塔塔加停車場關閉，全面清消。（南投縣府提供／陳淑芬南投傳真）

南投縣埔里30日爆出4人確診，南投縣府衛生局啟動「埔里鎮新冠肺炎快篩專案」，呼籲民眾如與確診者足跡重疊者或出現新冠肺炎（COVID-19）相關臨床症狀，自30日起至6月1日到埔里基督教醫院、台中榮總埔里分院；6月2日起到埔里社區快篩站接受篩檢。此外，因其中1名確診者在25日曾到過塔塔加地區，玉管處也宣布塔塔加停車場關閉，進行全面清消。

南投縣衛生局表示，「埔里鎮新冠肺炎快篩專案」協調埔里基督教醫院及台中榮總埔里分院兩家醫院，自30日至6月1日止啟動快篩，呼籲民眾如與公佈確診者足跡有重疊者或出現新冠肺炎的發燒、上呼吸道症狀、腸胃道症狀等臨床症狀，可攜帶健保卡、全程戴醫用口罩，勿搭乘大眾運輸工具，到院接受篩檢。

另在埔里社區自6月2日起設立快篩站，6月2日下午2時至4時在仁愛公園；6月4日下午2時至4時，在枇杷集會所；6月5日下午2時至4時，在地理中心碑。

此外，因有1名確診者在5月25日曾到塔塔加停車場的紀錄，玉山國家公園管理處緊急宣布塔塔加地區停車場管制封閉，30日再度加強沿線停車場的公共廁所清潔消毒工作。

玉管處表示，省道新中橫公路銜接南投與嘉義，中間穿越過塔塔加地區，在全國進入第三級疫情警戒後，塔塔加地區的步道、遊客中心及餐廳賣店等都已封閉，為服務因生計所需不得不利用新中橫公路的民眾，仍保留提供石山（台18線104.2K）及上東埔（107.7K）兩區段的路邊停車場及公廁，停車場容留量維持40％、公廁則增加清潔消毒頻度。

(中時 )