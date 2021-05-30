北屯家族群聚案已13人確診，還包含一接觸過的萬華民眾已死亡，目前仍有一70歲男子重症積極搶救中。（台中市政府提供）

台中市衛生局長在說明確診者發病確診過程及足跡，發現有台北市及新北市確診者的家人未通知台中市匡列居家隔離。（台中市政府提供）

台中市5月30日新增9例本土病例，其中有5位是北屯區家庭群聚成員及鄰居，中市衛生局疫調也發現此傳播鏈已有13人確診，一人死亡一人重症；其中死亡個案早在5月25日列台北市萬華確診案卻未通知中市匡列隔離，即時扼止傳播鏈擴大，也造成該家族78歲男主人染疫併發重症。

中市新增9例中，發現多例有台北、新北接觸史，且接觸的個案都已確診，卻未獲通知早一步將有感染之虞的接觸者匡列隔離；其中尤以北屯家族群聚案影響最大，該案先是72歲媽媽、44歲長子、39歲三子及33歲三媳婦在5月29日確診；5月30日78歲男主人、46歲長媳、44歲次媳、22歲長孫也確診。

另外，經過疫調，發現72歲媽媽有位70歲的鄰居兼姐妹淘經常到她家串門子被匡列採檢也確診，一追查才發現該鄰居5月11至19日曾有北市萬華區朋友到家中居住，回到萬華25日死亡確診為新冠肺炎。

而這名鄰居在北部工作的女兒11日也曾返回台中家中，母女二人與已死亡的萬華朋友一起用餐，女兒也於20日在台北市確診。但該案台北市都未通知台中市匡列其家人居家隔離並採檢，直到5月27日其母被匡列為北屯家族密切接觸者採檢確診，其父親和外勞匡列採檢也確定染疫，但這倆人目前未領有中央CDC編號，將列5月31日新增病例。

另外，還有新增一案為27歲工程師因15日與25歲女友至台北板橋外公家聚餐，20日接獲通知外公、外婆及表兄弟陸續確診，曾21日至醫院快篩陰性，24日出現症狀，25至醫院採檢陰性，26日其女友確診後匡列居家隔離，29日因身體不適再度至醫院採檢確診。該案台中市衛生局也表示，幸好確診的兩人很有警覺，自行到醫院採檢，而新北市衛生局也沒有通知台中市衛生局有確診者家人應被匡列居家隔離。

(中時 )