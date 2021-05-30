【LIVE直播】台北市本土+校正新增85例確診 市長柯文哲記者會說明最新情形｜2021.05.30

新冠肺炎疫情持續升溫，雙北地區更成為疫情重災區，台北市長柯文哲也親上火線，每日召開記者會說明情況，並因病床和疫苗等問題數度與中央槓上。不過，網友們在觀看記者會直播影片時，卻意外發現，直播中提供的字幕打速速度很快，更有網友直言「上字幕的人是鬼吧」，並引起其他網友熱議。

一名網友29日在PTT上發文表示，他看觀看台北市的記者會時，發現影片中的字幕看起來是人工在上，打錯字還會回去修正，他還不禁感嘆，「這個速度這個聽打，上字幕的人是鬼吧？有沒有八卦？字幕也太強」。

這番話也引起其他網友們的熱烈回響，「剛也在跟家人討論 有夠猛」「我記得那種專業聽打的鍵盤很特別」、「好厲害的速度」、「厲害的不是打字速度，是聽完不會想直接」、「屌打中央脫口秀」、「這即時聽打速度屌打以前的無蝦米冠軍了吧」、「鬼一樣的打字速度」、「用新注音這樣真得是算鬼神級了」、「聽打員正常發揮，他們打字速度跟鬼一樣」、「手會抽筋」。

甚至還有網友把法院書記官的打字速度拿來比較，「沒看過法院書記官哦」、「法院書記官追音輸入法更猛呀」、「書記官明明打很慢，還要當事人慢慢講」、「法院書記官那才猛」、「書記官都可以，開庭要同步聽打」、「書記官追音輸入了解一下」。

台北市防疫記者會的字幕引起網友討論。(圖 翻攝自PTT)

(中時新聞網)