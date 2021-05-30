花蓮縣長徐榛蔚也補充說明花蓮的訴求。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

國民黨主席江啟臣今與藍營14個執政縣市長召開「共同防疫聯盟」視訊會議，花蓮縣主要提出「花蓮要疫苗」及「紓困發現金」的需求，盼中央透過一定的採購方式與管道後，能儘速將疫苗分配到位，同時也呼籲中央在紓困方案上，針對農漁民補助能一致外，並納入無商業登記的餐飲業為紓困對象。

今上午花蓮市衛生所啟用快篩站，縣長徐榛蔚前往視察，視訊會議由花蓮縣政府秘書長張逸華代表參與，並提出「花蓮縣要疫苗」及「要求紓困發現金」兩大需求。他也在今天下午舉行的防疫會議中說明。

他說，疫苗是全台各縣市迫在眉睫的訴求，花蓮在共同防疫視訊會議中，和其他縣市有一樣的心聲，針對採購疫苗部分，就是希望中央能迅速到位，不過中央有一定採購作為方式跟管道，據衛生局的資料，第一優先施打對象共21000人，27日止共分配到的劑量為8800劑，而第一線醫師人員的施打率僅4成左右。若各縣市採購疫苗，花蓮也要求中央至少配給60萬劑，讓符合條件的鄉親能盡快接種。

張逸華說，此次紓困若比照去年方式「已經不行」，疫情嚴峻讓補教業、運動業等自由業者沒有工作，屬停業狀況，他們沒有任何收入，且在私人單位上班的民眾請防疫假要被扣薪，以至於房租房貸無法繳納 ， 「防疫已經活受罪，現在還要所得稅」，簡直是雪上加霜，中央應知道基層民眾的困境，早上視訊會議各縣市首長也共同認為發現金是最簡單、最快最符合人民迫切的需求。

徐榛蔚也補充，士農工商在疫情中影響層面很廣，將極力爭取貸款部分，除了從10萬元提高至50萬元外，本金無息延長一年，也要求利息能展延繳款，而現在農漁民補助也不一致，農民1萬，漁民3萬，希望中央讓農漁牧補助達一致且提高金額。

而小吃店、流動攤販等沒有商業登記者，在疫情期間停業卻因沒有登記而無法領取補助，盼中央能將其納入補助對象，針對沒有參加工會、沒有固定雇主勞工者在這段期間失業時，亦希望能給予支持補助。

(中時 )