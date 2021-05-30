有些人在外和居家的形象截然不同，運勢命理網站「十二生肖運勢探索」點名生肖屬雞、鼠、羊的女人外表看起來光鮮亮麗，沒想到回到家卻立刻變成大懶豬，只想要耍廢，不願意動手收拾家裡，在家的樣子和平時給人的印象反差非常大。

▍1.生肖雞

屬雞的人很會隱藏真實的自己，屬雞的女人特別不願意在他人面前顯露出疲態，出門在外往往看起來光鮮亮麗，舉手投足都散發出精緻感，但是回到家中她就只想要放鬆，不想要家裡太整潔，會覺得像樣品屋，沒有什麼生活感，只要不致於太髒亂，她都不太會動手收拾，唯有如此她才能在家中徹底放鬆，隔天才有精神面對新的一天。

▍2.生肖鼠

屬鼠的女人工作能力很強，口才很好，充滿行動力，職場上是一個呼風喚雨的女強人，因為性格好勝，表現往往非常亮眼，不過她們天生就不愛做家事，懶得打掃、煮飯，回家就只想要窩在沙發上軟爛，甚至可以打一整晚的手遊，也不想動手收拾家裡，所以她們通常是外送平台的愛用者，如果經濟允許甚至會請阿姨來幫忙做飯、打掃，面對家務非常懶惰。

▍3.生肖羊

屬羊的女人很在乎自己的形象，出門前都要花大把時間化妝、搭配衣服，不願意讓他人看到自己邋遢的一面，所以一般人對她們的印象都是妝容完整、穿搭時髦、充滿魅力，沒想到她們在家其實非常懶散，能躺著絕對不坐著，懶得思考，成天發呆，或看一些不用動腦的紓壓小短片，無論房間再怎麼髒亂都假裝沒看到，除非有人要來家裡拜訪，她們才會急急忙忙的收拾，畢竟完美形象不容破壞，絕不允許真面目被發現。

(中時新聞網)