超級精彩的歐冠聯賽剛落幕，切爾西靠著哈維茲(Kai Havertz)進球以1：0打敗曼城，睽違9年贏得隊史第2座歐冠金盃，而花了大把資金打造球隊的曼城相當沮喪，要離隊的主將阿圭羅(Sergio Agüero)也無法為自己曼城生涯畫下最美好句點，不過曼城仍取得下屆歐冠門票。

目前各國聯盟拿到歐冠門票隊伍如下，分別是英超切爾西、曼城、曼聯、利物浦，西甲的巴塞隆納、皇家馬德里、塞維利亞、馬德里競技、比利亞雷亞爾，義甲尤文圖斯、亞特蘭大、AC米蘭、國際米蘭，德甲多特蒙德、拜仁、萊比錫、沃爾夫斯堡。

另外法甲是里昂和巴黎聖日爾曼，葡超有葡萄牙體育、波圖，土超是貝西克塔斯、比甲布魯日、荷甲阿賈克斯、烏超基輔、俄超聖彼得堡澤尼特。而剩下6支參賽隊伍將會由歐冠資格賽產生，所以最後總共會有32強再度廝殺。

本季歐洲五大聯賽冠軍分別是西甲馬德里競技、英超曼城、義甲國際米蘭、法甲里昂、德甲則是拜仁，而這五隊當然提前獲取下季歐冠資格，也都頂著聯賽冠軍名號挑戰新一季金盃，不過在今夏各隊都可能有人員異動，所以戰力誰強誰弱還很難說。

其中巴薩阿根廷球王梅西(Lionel Messi)、義甲尤文C.羅納度(Cristiano Ronaldo)、法甲巴黎姆巴佩(Kylian Mbappe)都是有可能離隊的球星，但梅西最有可能留隊，據媒體報導他父親已和巴薩有交涉，加上阿圭羅加盟，巴薩陣容或許不會變，至於C羅則在上週於社群發表長文，有點暗示離隊的意思，巴黎、皇馬都是他可能新東家，而姆巴佩是否留隊與內馬(Neymar)繼續合作也難說。

(中時新聞網)