台北市政府30日召開防疫記者會，台北市長柯文哲首次使用Google Maps方式，公布12行政區確診數字，可見萬華地區仍較多紅點；不過柯文哲強調，病例變多時疫調已經沒必要，新防疫戰略是將身邊的人都當作是感染者；而一開始疫情最嚴重的是萬華地區，昨天篩檢僅489人，陽性比例明顯減少，降到3.9％，萬華地區看起來是有控制，只是各個地區有病例出現。

柯文哲提到，為了讓大家更清楚，所以使用Google Maps來顯現，從5月14日至25日，全台北每個地方都有確診案例，大數據看足跡，可看出不只有北市，還有其他足跡到新北市去，現在的防疫策略是要把旁邊的人，都當作是有可能的感染者，不希望公布足跡造成民眾「假象安全感」，不過，無論是中央或是各篩檢站公布的數據，目前疫情有往好的方面改善。

(中時 )