疫情嚴峻期間，外送員工作量大增，台中1名早餐店業者因體恤外送員辛勞，在櫃檯放上字條，讓外送員可以免費拿取櫃上的三明治，紙條寫著「如果您餓了，就自己拿去吃，真的不用錢」；許多外送員看到後相當感動，直呼「差點哭出來」，民眾也留言說「這麼時候就需要溫暖的互動」、「台灣最美麗的風景」。

1名在台中地區擔任外送員的網友在臉書「外送員的奇聞怪事」中發文表示，在台灣大道上的1間早餐店，因為體恤疫情期間，外送員訂單爆量，不但須頂著大熱天到處取餐送單，還得找尋室內場所進食喝水，或是在戶外隱密處趁機進食，讓該早餐店業者相當同情不捨，於是業者在櫃檯上擺放1張令原PO相當感動的字條。

台中1名早餐店業者因體恤外送員辛勞，在櫃檯放上字條，讓外送員可以免費拿取櫃上的三明治，紙條寫著「如果您餓了，就自己拿去吃，真的不用錢」。（圖／資料照、翻攝臉書照片）

該外送員說，早餐店的字條寫著「親愛的外送員，如果您餓了，就自己拿去吃，真的不用錢，辛苦大家了，謝謝」，還有另1張紙條寫著「免費自取」；看到紙條讓原PO相當感動，直說「感謝早餐店對外送員的愛，我雖然沒吃，但是差點哭出來」，他直接PO出該早餐店的店名與位置，表達感謝之意。

許多網友也對此相當感動，留言說「暖心店家」、「在這個時間點，這麼暖心真好，謝謝老闆」、「我今天去取餐有看到，真的很佛心」、「在哪裡賣？我要去捧場跟他們買」、「台中人就是就是海派」、「台灣最美麗的風景」、「這家取餐過，真的不錯」、「希望有愛的循環，可以一直傳出去」。

(中時新聞網)