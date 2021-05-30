中央流行疫情指揮中心30日公布高雄新增1例本土確診個案，該案全台編號案8085，有明確的雙北旅遊史及確診者接觸史，屬於家庭群聚感染案件，案8085染疫後的主要活動範圍在台南市，目前居住於高雄的家人已被匡列，由於他在高雄的活動地，經過判斷後風險不高，因此衛生局並無公布任何相關足跡。

根據衛生局疫調顯示，案8085的戶籍、居住地都在高雄市，他於5月28日發病，5月16日、17日、24日、25日都在雙北活動，有相當明確的雙北旅遊史，而接觸史部分，目前已經知道確診者案6442、案7007、案7008、案7009為他的家人，也曾在台南有明確的接觸事實，研判是家族群聚感染。

衛生局指出，案8085在28日採檢，結果為陽性反應，CT值僅有11.8，在可傳染期的匡列及傳染風險，目前研判主要的範圍在台南市，衛生局也在案8085的高雄居住地，根據他的活動範圍匡列了5位家人，至於其他在高雄的相關足跡，經過判斷後，認為風險不高，所以不予公布。

(中時 )