中國人民銀行（大陸央行）調查統計司前司長盛松成30日表示，當前人民幣過快升值有可能已經出現超調，未來看不可持續，也不符合大陸國內外經濟金融形勢。

新華社報導，盛松成指出，美國經濟下半年有望出現全面反彈，美元或隨之走強。根據國際貨幣基金組織（IMF）預測，2021年美國GDP增速將達6.4％。同時，中美利差從去年的大幅走闊轉向收窄，熱錢湧入勢頭或有所收斂。去年11月中旬，中美十年期國債收益率之差達2.5個百分點，為歷史高點，而目前已收窄至1.5個百分點，且美債殖利率仍有進一步上行的壓力。

其次，人民幣匯率升值無法抵消大宗商品價格的上漲，不能成為工具。大宗商品價格通常全球化定價，人民幣一定幅度的升值，對大宗商品價格的影響很小。本輪大宗商品價格上漲是全球（包括大陸）供需關係和市場投機行為造成的，不可能透過人民幣升值來抑制。

盛松成指出，人民幣匯率超調是短期投機行為，不可持續。中國堅持對外開放，鼓勵長期資金投資，但要防止短期資金大量流入，推高人民幣匯率，削弱出口企業競爭力，擾亂金融市場和貨幣政策的獨立施行。

(旺報 )