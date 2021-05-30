俄羅斯國防工業消息人士透露，該國的 Mi-28NM 攻擊直升機，將會配備一種射程達到100 公里的遠攻飛彈，比起以往直升機用飛彈射程要多了4~20倍。

防衛部落格(Defense Blog)報導，這名消息人士在接受俄國媒體採訪時表示，該型飛彈暫名為 Izdeliye 305（意為「產品 305」的意思），官方名稱還沒有決定。

這位人士說， Izdeliye 305最大射程100公里，設計目的是摧毀裝甲車與鋼筋混凝土工事。而且以 Mi-28NM的酬載力，一次可以攜掛4枚， 使得攻擊直升機的轟炸能力與前線攻擊機相當。

如此長射程的飛彈，也需要較多重的導引模式。 Izdeliye 305採用慣性導航系統與=發射後座標接收設備。有關目標位置的資訊，是在發射過程中上傳到飛彈當中。它也可以接收直升機或其他部隊對目標位置的更新。

Mil Mi-28NM Russian attack helicopter

在飛行的最後階段，飛彈再啟動彈鼻的尋標器，再將其摧毀。

早在 2020 年 3 月，俄國航空工業消息人士告訴媒體，新型直升機飛彈的射程將超過 25 公里，顯然說的相當保守。

做個比較，BGM-71拖式飛彈(TOW)射程4公里、AGM-144地獄火飛彈(Hellfire)射程8公里，AGM-65小牛飛彈(Maverick)射程25公里，以色列「長釘飛彈」(Spike)射程30公里。

Mi-28是俄羅斯米爾設計局(Mir)在1996年完成開發的攻擊直升機，北約名為「浩劫」（Havoc），直升機外型有點像美國AH-64阿帕契，因此被西方取了「阿帕契斯基」的渾號。最新改良型是Mi-28NM，加強了夜戰能力，稱為暗夜獵手。

(中時新聞網)