土耳其國營軍事科技公司STM製造的Kargu-2無人機。

聯合國(UN)報告顯示,一架土耳其製軍用無人機在一場戰事中主動追捕、攻擊人類,這可能是至今無人機主動獵殺人類的首宗案例。

綜合《新科學家雜誌》(New Scientist)、英國《每日星報》(Daily Star)、美國新聞網站Axios報導,聯合國安理會利比亞問題專家小組今年3月刊登報告,揭露軍用無人機可能主動攻擊人類的首宗案例。

報告指出,涉事機器人是土耳其軍事科技公司STM製造的Kargu-2無人機,這架無人機被用於2020年3月利比亞政府軍與軍閥哈夫塔(Khalifa Haftar)率領的利比亞國民軍(LNA)的一場衝突中。

報告描述了國民軍如何受無人機「追捕」後撤退,指出這架致命武器系統的設計是不需要和操作員數據連接就能直接攻擊目標,暗示這款無人機會主動攻擊人類。

報導指出,在不需要和遠端人員連線的狀況下,Kargu-2無人機運用電腦視覺來選擇及攻擊目標,機上裝載炸藥,能夠對目標進行自殺攻擊,並且在撞擊時引爆。

報告並未提到是否有軍人在這次攻擊中喪命,但內容確實描述Kargu-2為「致命武器系統」,暗示可能有人員傷亡。

美國恐怖主義與對策全國研究聯盟(National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism)的研究人員卡倫伯恩(Zachary Kallenborn)表示,這可能是無人機自動攻擊人類的首宗案例,「這代表自主性武器的新篇章,它們運用AI人工智慧來對抗、殺死人類。」

這起案例其中一個令人擔憂的問題是,佈署真正的自主性無人機代表一場等同於槍枝、飛機問世的軍事革命,因為和核武不同,幾乎任何軍隊都能夠輕易取得這類武器。

另一個令人擔憂的問題是,AI人工智慧不會永遠正確解讀視覺數據,卡倫伯恩表示:「物體識別系統有多脆弱?誤判目標的頻率有多高?」

Axios報導,目前許多人道主義組織及AI專家已經呼籲全球禁用致命自主性武器,不過包括美國在內等部份國家仍試圖阻撓。

(中時新聞網)