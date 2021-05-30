大陸國務院國資委30日公布「中央企業科技創新成果推薦目錄（2020年版）」，供各單位研究、推廣使用。其中包括核心電子元器件、關鍵零部件、分析測試儀器、基礎軟體、關鍵材料、先進製程、高階設備以及其他等8個領域共178項技術產品。

新華社報導，2020年以來，大陸為促進央企科技成果向現實生產力轉化，加快成果應用推廣，國資委召集展開央企科技創新成果徵集工作，透過徵集遴選、專家評估、專利審核等程序形成目錄。

其中，在核心電子元器件領域有「魂芯」系列數位訊號處理器、高速安全晶片等。在基礎軟體領域有「九天」人工智慧平台、麒麟操作系統等。在關鍵零部件領域有特高壓直流換流變壓器、核級溫度傳感器、重載車輪等。

在先進製程領域有積體電路製造BCD技術、飛機內飾件3D列印技術等。在高階設備領域有高動態寬頻帶五軸飛行仿真轉台、重型H型鋼精軋機組等。

(工商 )