大陸女星董璇是著名的氣質女星，雖然董璇在2019年結束與男星高雲翔的8年婚姻，不過恢復單身的董璇，則把重心放在演藝事業和女兒上，董璇近期在戲劇、綜藝上積極表現，且都有亮眼成績，而總是穿搭保守的董璇，其實擁有前凸後翹的身材曲線，董璇日前就難得展現性感，辣穿開深V禮服，董璇火辣彎腰曬美胸和小蠻腰，舉手投足女人味爆表。

41歲董璇平時穿搭保守，不過她其實擁有前凸後翹的身材曲線，展現起性感就女人味爆表，董璇日前就美穿開深V的亮片禮服，展現白皙、細緻的美肌，而禮服的低胸設計讓董璇的白嫩美胸若隱若現，長裙禮服的黑色腰的收腰設計，更是凸顯董璇的纖細蠻腰，好身材相當不科學。

董璇美開深V，白嫩美胸若隱若現，畫面相當養眼。（圖／取材自董璇微博）

尤其董璇一個彎腰動作，讓她傲人雙峰和蠻腰全都露，舉手投足女人味爆表，董璇難得曬性感就超吸睛，辣照獲得網留言狂讚：「美璇真的好有氣質啊，身材也是超可的」、「璇姐姐太美身材太絕了吧」、「這是仙女下凡吧，狀態真好」、「身材這麼好 要多多營業阿」、「董璇姐姐是不老女神啊 身材依然保持的這麼好」、「迷人的腰線」。

董璇超氣質。（圖／取材自董璇微博）

儘管身為美魔女的董璇保養有術，但她仍不時遭酸民嗆顏值貌老態、身材肉肉，隨著董璇這回曬美照，她不科學的凍齡狀態也讓酸民全閉嘴，留言都是一片好評。

(中時新聞網)