【LIVE直播】 鋒面過境！梅雨報到 石門水庫即時影像。

石門水庫已長時間未有大量雨水注入，導致蓄水量已低於10％，民眾期待梅雨季能讓石門水庫的雨水豐沛，果然不負眾望在29日開始下起了綿綿細雨，雖然直到29日晚間僅有2.6毫米，但卻讓土壤含水量大增，30日截至下午5點20分，已累積超過50毫米的水量，令水利署北區水資源局副局長郭耀程感嘆「今年首見」！

郭耀程表示，根據中央氣象局預測，從29日開始連續3天會有降雨的趨勢，果然在30日出現明顯的豪雨，大幅提升石門水庫的雨量，雖然29日的雨量不多，但卻在大雨前奠定好的基底，讓接下來連日的大雨不會被土壤吸收，增加逕流度。

郭耀程說，今年到目前為止當日累積雨量超過50毫米是前所未見的，中央氣象局當初預測30日會有明顯大雨，果然不負眾望，雖然中央也預測這場大雨會連續下三天，但仍要逐步看降雨的狀況，雨量會隨著氣候有所變動，沒辦法百分之百準確。

(中時 )