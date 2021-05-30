第76屆美國女子高球公開賽將於6月3日到6日，在美國加州舊金山奧林匹克俱樂部進行，今天台灣女將程思嘉的臉書粉專小編，分享了程思嘉取得參賽資格的好消息。

屬於LPGA巡迴賽其中一站的美國女子高球公開賽，由美國高球協會主辦，參賽名額的競爭相當激烈，今年4月26日程思嘉參加於加州半月灣（Half Moon Bay）地區的資格賽，程思嘉原本在3個錄取名額之外，不過她是第一順位遞補，大會參賽選手名單有更動，上周程思嘉收到通知，獲得參加今年賽事的資格。

上周參加LPGA巡迴賽純絲錦標賽的程思嘉，前一陣子都在聖地牙哥練球，近兩天已經抵達舊金山備戰，透露相當期待，也會努力把握機會，盡量爭取佳績。

美國女子高球公開賽去年在美國德州休士頓舉辦，由韓國選手金阿林（Kim A-lim）摘冠，今年賽事世界排名前25名選手就有24人與賽，包括金阿林在內，還有2019年冠軍李晶恩（6）、2018年冠軍艾莉雅（Ariya Jutanugarn）、2017年冠軍朴城炫、2016年冠軍蘭恩（Brittany Lang）、2015年冠軍田仁智、2014年冠軍魏聖美、2008及2013年冠軍朴仁妃、2012年冠軍崔羅蓮、2011年冠軍柳簫然及2009年冠軍池恩熙等11位前冠軍同場角逐。

(中時 )