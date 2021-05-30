國內新冠疫情持續升溫，日前有地方政府擬自行向大陸採購上海復星醫藥代理的德國BNT疫苗。總統蔡英文曾於26日回應，「採購BNT疫苗一度幾乎要完成簽約，但因為中國介入，遲延到現在都無法簽約」。對此，藥師林士峰直言，日前政府進口的15萬劑莫德納疫苗，被人發現是由西班牙藥廠代工，明顯說法自相矛盾，執政黨若繼續放任黨工攻擊BNT疫苗，而釀成國際事件，會讓台灣被貽笑大方。

藥師林士峰30日表示，BNT疫苗是世界風評不錯的疫苗；結果政府為了意識型態的問題，卡BNT疫苗來台，民進黨的支持者還不停的透過假消息操作，意圖影響社會大眾對BNT疫苗的接種信心。

（示意圖/達志影像/shutterstock）

他指出，不管「BNT是大陸疫苗、或是只完成二期就被緊急授權、市售BNT有兩種…」等等，都是假消息，蔡英文總統為了合理化，不透過正規代理商購買BNT疫苗的決定，不惜宣稱要透過原廠洽購疫苗才能確保品質和安全直接保證。隨後被發現政府竟然進口由西班牙藥廠代工的莫德納疫苗，明顯做法和說法自相矛盾。

對於陳時中部長5月25日說，BNT疫苗在台灣沒有藥證，可是根據疾管局3月10日的疫苗接種意願書提及，BNT疫苗已經通過我國授權使用。

他呼籲民進黨，不要再卡BNT疫苗來台，並約束一下黨工停止攻擊BNT疫苗，萬一釀成國際事件，會讓台灣被貽笑大方。

(中時新聞網)