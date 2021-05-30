台中市衛生局統計截至5月30日，台中市各群聚案衍生出的家庭群聚確診者達63.7％。（台中市衛生局提供）

在這一波台灣本土疫情當中，台中市累計至5月30日已有124人確診，台中市衛生局30日製作曲線圖，強調有63.7％確診者為家庭群聚染疫，而以個案發病日及無症狀者採檢日看，流行趨勢一路向上發展直到立陽鞋業家庭群聚案達高峰，近日指標向下走，衛生局長曾梓展說，只要不再繼續發生群聚案，台中市會漸入佳境。

台中市目前累計有124例本土病例，經分析包括夜唱團、東區家庭、泰安國小附幼、立陽鞋業、北屯家庭群聚案衍生出23個家庭、79人確診，佔總確診人數63.7％。

衛生局也以個案發病日或無症狀者採檢日做為台中市本土疫情流行趨勢，曾梓展表示，疫情發展一路向上，到爆發立陽鞋業家庭群聚案後達高峰，近日又發生北屯區大坑里家庭群聚，但曲線已向下走。

他期待群聚案可以慢慢避免，不要繼續發生，台中市會漸入佳境，如有又有很多的家庭群聚事件發生，台中市的疫情會愈來愈險峻；曾梓展也說，希望透過初篩、普篩，以及後面PCR篩檢，盡早找出有可能的確診個案，避免家庭的群聚與事件再擴大。

台中市長盧秀燕也表示，29日市府推出「家庭防疫新生活運動」，呼籲居家兩人以上佩戴口罩、家人不同桌共食、取餐公筷母匙、屋內勤消毒，降低家庭感染，或許較往常不便，但是為愛防疫、為愛忍耐，呼籲市民遵守，保護好自己，就是保護好家人。

(中時 )