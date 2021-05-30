台北市與新北市新冠肺炎疫情嚴峻，不少確診者先前居家隔離等待安置，指揮中心今天表示，中央與地方持續合作，今天可將雙北確診者都移至集中檢疫所安置，避免家戶傳染。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，雙北市更是重災區。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝今天在疫情記者會表示，在中央地方合作下，持續提升加強版集中檢疫所及防疫旅館量能。

王必勝說，目前國內加強版集中檢疫所，在這波疫情中已收治1979人，以新北市1184人最多，其次為台北市593人，其他縣市共202人。

王必勝表示，今天集中檢疫所尚有約2000間房可收住，以中南部較多，未來3天新徵用、解除隔離後清消完畢的房間估有600間，還在場勘評估設置有約500間房。

王必勝說，集中檢疫所過去10多天內，共增加10處、約1400間房，台北市這段時間也徵用8至10家防疫旅館，新北市則增加5家，有4家已在使用。

王必勝表示，在中央地方合作下，持續把無症狀或輕症確診者確實安置到集中檢疫場所，避免家戶感染。今早也與雙北市聯繫，今天可將PCR採檢陽性的確診者，都移至集中檢疫場所。

指揮官陳時中表示，集中檢疫場所做為社區與醫院間的緩衝區，會持續增加集中檢疫所量能，若地方無法安置就能送來，而雙北市的加強版防疫旅館設置很成功，能迅速安置病人，緩衝區能建置得更好。

(中央社)