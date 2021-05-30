立法院31日進行紓困條例修法，鑑於6月1日將進入夏季電價計費，明31日油價又小漲，正值疫情嚴峻時期，嘉義市長黃敏惠強烈建議中央立即宣布油、電價凍漲，避免物價再波動，減少民眾雪上加霜的壓力。

黃敏惠說，各行各業受疫情影響層面甚廣，等待紓困條例修法與預算編列根本緩不濟急，強調穩定物價勢在必行，也是政府可以立即做的事，尤其5月31日國內汽、柴油將各漲0.2和0.3元，緊接6月1日進入夏季電價計費，今年適逢疫情，民眾在家用電量大幅提升，電費支出預計會倍增。

黃敏惠說，油、電價會帶動原物料上漲，影響民生經濟甚鉅，建議中央立即宣布油、電價凍漲，尤其許多家庭背負房貸壓力，甚至因疫情衝擊開始放無薪假，收入大受影響，呼籲中央和銀行金融端討論房貸、創業貸款等緩繳可能性，降低民眾於疫情間還款的壓力，有錢可以過生活。

黃敏惠說，三挺政策「政府挺銀行、銀行挺企業、企業挺勞工」是2008年金融海嘯的定海神針，今年面對疫情與紓困更應該做到「疫苗要多、紓困要快、面相要廣」，建議紓困4.0要更全面、更有溫度幫助到每一位民眾。

(中時 )